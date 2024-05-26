نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندري ينظم رحلة لجماهيره لمشاهدة لقاء الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى تنظيم رحلة لجماهير النادى لمشاهده مباراة الفريق الأخضر أمام الزمالك المقرر لها فى السابعة مساء

غدًا على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

ويأتي ذلك فى إطار جهود إدارة النادى لدعم الفريق وكذلك التيسير على الجماهير الراغبة فى متابعة اللقاء.

ومن المقرر أن تتواجد الحافلات المخصصة لنقل الجماهير السكندرية أمام ستاد الجامعة الكائن خلف الفرع الرئيسى لنادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى.

وأكدت إدارة النادى أن الحافلات هخصصة للجماهير حاملى تذكرة المباراة وبطاقة المشجع فقط.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 36 نقطة بينما يأتى الزمالك في المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة.

