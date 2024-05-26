نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري المصري.. الإسماعيلي يحرم البنك الأهلي من فوز ثمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فرط البنك الأهلي في تقدمه بهدفين حتى الدقيقة 80، ليتعادل 2-2 مع ضيفه الإسماعيلي في الجولة 25 للدوري المصري، اليوم الأحد.

رفع البنك الأهلي رصيده إلى 23 نقطة ولا يزال في المركز 14، بينما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 27 نقطة في المركز 12.

ويتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 50 نقطة من 21 مباراة، بفارق 12 نقطة عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الثاني الذي لعب 23 مباراة.

الدوري المصري.. الإسماعيلي يحرم البنك الأهلي من فوز ثمين



ووضع أسامة فيصل البنك الأهلي في المقدمة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، مستغلًا كرة عرضية من ركلة ركنية أرسلها إسحاق يعقوبو على رأس فيصل الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وضاعف ياو أنور النتيجة للبنك الأهلي في الدقيقة 75، بعد مرور رائع من جانب يعقوبو الذي أرسل تمريرة متقنة إلى أنور الذي سدد بدوره أرضية زاحفة سكنت على يسار أحمد عادل عبد المنعم.

ورفض الغاني أنور الاحتفال بهدفه في مرمى فريقه السابق الإسماعيلي.

وقلص الإسماعيلي الفارق في الدقيقة 80 عن طريق إيريك تراوري قبل أن يدرك التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بتسديدة من عمر الساعي ارتدت من القائم الأيمن إلى داخل شباك الحارس حسن شاهين.