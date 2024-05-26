نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الإعلان بساعات.. 9 لاعبين من الأهلي في قائمة منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على استدعاء 9 لاعبين من النادي الأهلي لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادًا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم 2026.

قائمة لاعبي الأهلي المنضمين إلى منتخب مصر

وضمت قائمة اللاعبين كل من محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، أكرم توفيق، مروان عطية، وإمام عاشور.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة بوركينا فاسو، غينيا بيساو، جيبوتي، بالإضافة إلى منتخب سيراليون.

