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أحمد جودة - القاهرة - قرر مسؤولو النادي الإسماعيلي إيقاف نجم الفريق الكروي الأول بالقلعة الصفراء لأجل غير مسمى لما بدر منه في لقاء البنك الأهلي الذي جمع بين الفريقين منذ قليل.

وقرر الكابتن عماد سليمان، المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي، إيقاف اللاعب محمد حسن، لأجل غير مسمى وتحويله للتحقيق.

الإسماعيلي يقرر إيقاف نجم الفريق إلى أجل غير مسمى

بالإضافة إلى تغريمه 250 ألف جنيه، نظرا لما بدر منه خلال مباراة البنك الأهلي التي أقيمت منذ قليل على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

وتعادل فريق الإسماعيلي مع نظيره البنك الأهلي إيجابيا بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري العام.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، بينما يحتل فريق البنك الأهلي المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة.

