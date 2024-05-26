نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يوجه رسالة لـ توني كروس بعد اعتزاله كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه أسطورة نادي ريال مدريد السابق الفرنسي زين الدين زيدان رسالة خاصة إلى الألماني توني كروس لاعب النادي الملكي بعد اعتزاله كرة القدم.

زيدان يوجه رسالة لـ توني كروس

وكشف توني كروس مؤخرا عن اعتزاله كرة القدم بعد بطولة أمم أوروبا القادمة والتي ستقام في ألمانيا حيث لعب آخر مبارياته مع ريال مدريد أمس أمام ريال بيتيس.

وكتب زين الدين زيدان عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام:" لاعب وشخص من طراز رائع، شكرًا توني".

وشارك توني كروس في تعادل ريال مدريد السلبي أمس أمام فريق ريال بيتيس في آخر مبارياته ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويبدأ فريق ريال مدريد تدريباته من أجل خوض نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أمام نظيره بروسيا دورتموند الألماني يوم 1 يونيو المقبل.