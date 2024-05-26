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أحمد جودة - القاهرة - احتفل محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع زميله أمام عاشور بفوز فريقهم الأحمر بالأميرة السمراء عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم أمس السبت على ستاد القاهرة الدولي.



ونشر محمد هاني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعه مع زميله أمام عاشور في وسط الاحتفالات التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي وكتب: "شفت قلتلك هنا هتخش تنام.. هتصحى هتلاقي معاك إفريقيا.. مبرووك يا ايمو".

محمد هاني لإمام عاشور: “قلتلك هنا هتخش تنام.. هتصحى هتلاقي معاك إفريقيا”

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد، في إياب نهائي البطولة الأفريقية.

واحرز رامي ربيعة هدف الفوز الوحيد بعد تحويل عرضية ركنية من قدم حسين الشحات، واصطدمت بقدم مدافع الترجي التونسي روجير أهولو وسكنت في مرمي الترجي، ويتم احتساب الهدف عكسي لمدافع الترجي في مرماه.



