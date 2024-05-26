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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن حقيقة مفاوضات نادي تشيلسي الإنجليزي مع المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لنادي برشلونة الإسباني.

وسيرحل تشافي عن تدريب نادي برشلونة عقب إنتهاء مباراة البارسا مساء اليوم أمام نظيره فريق إشبيلية في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

حقيقة مفاوضات تشيلسي مع تشافي

وأكدت التقارير أن مسؤولو نادي تشيلسي يخططون للتعاقد مع المدرب تشافي هيرنانديز لتولي تدريب الفريق بعد رحيل الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو.

وأوضحت أن المدرب تشافي يعتبر أبرز المرشحين لتدريب نادي تشيلسي، بالإضافة إلى الإيطالي روبرتو دي زيربي الذي رحل عن برايتون هو الآخر.

وأعلن المدرب روبرتو دي زيربي في الفترة الأخيرة رحيله عن تدريب نادي برايتون الإنجليزي بعد نهاية الموسم الحالي.

