ساوثهامبتون يصعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على ليدز يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - حقق ساوثهامبتون حلم الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على ليدز يونايتد بنتيجة 1/0 في نهائي الملحق المؤهل الذي أقيم على أرضية ملعب ويمبلي.

ساوثهامبتون يصعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

في الشوط الأول، شهدت اللعبة بداية قوية من ليدز يونايتد الذي بادر بتهديد مرمى ساوثهامبتون من خلال تسديدات من جنونتو وجاري. ومع مرور الدقائق، بادر لاعبو ساوثهامبتون بتهديداتهم أيضًا، حيث كانت الدقيقة 11 شهدت تهديدًا من جانب أرمسترونج.

وفي الدقيقة 24، نجح آدم أرمسترونج في تسجيل الهدف الأول لساوثهامبتون بعد تمريرة حاسمة من باتريك سمولبون.

رغم سيطرة ليدز يونايتد في معظم فترات الشوط الثاني، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق التعادل رغم المحاولات العديدة التي انتهت بالفشل.

بهذا الفوز، ضمن ساوثهامبتون مكانه في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/2025، وينضم إلى ليستر سيتي وإيبسويتش تاون اللذين حسما تأهلهما مباشرة بالفوز بالمركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".