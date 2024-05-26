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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن الطريقة التي سيعوض بها رحيل كيليان مبابي.

ويريد إنريكي تعويض مبابي بأي طريقة حيث أنه سوف ينتقل إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي.

إنريكي يكشف كيف يعوض باريس كيليان مبابي

وأكد إنريكي في تصريحات صحفية له:" لقد حظيت بثروة تدريب كيليان هذا الموسم، لقد كان موسمًا صعبًا بالنسبة له لأنه بعد سبع سنوات في ناديه وبعد كل شيء حققه".

وتابع:" من الصعب دائمًا قول وداعًا، لقد كان دائمًا مستعدًا للمساعدة، وسنتعاقد مع خمس أو ست صفقات في الميركاتو الصيفي:"

وواصل:" سيكون استبدال كيليان هو الأهم لأن الطموح في هذا النادي هو الفوز بكل ما سنحاول فيه المواسم القادمة وسنرى ما إذا كنا قادرين على تحقيق ذلك".

