الرياضة

سفيان أمرابط ينهي الجدل بشأن رحيله عن مانشستر يونايتد

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيان أمرابط ينهي الجدل بشأن رحيله عن مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الجدل بشأن رحيله عن الشياطين الحمر في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

سفيان أمرابط ينهي الجدل بشأن رحيله

وكشف سفيان أمرابط أن المفاوضات لتمديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ستبدأ في الأيام القليلة المقبلة.

وقال المغربي في تصريحات صحفية له عن مستقبله مع مانشستر يونايتد:" بالنسبة لي، البقاء في مانشستر يونايتد هو بالتأكيد خيار، نحن ذاهبون للحديث قريبا".

وتابع سفيان أمرابط:" مانشستر يونايتد هو أكبر نادٍ في العالم، لذا من لا يريد لعب كرة القدم هنا".

وحصد أمرابط لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مساء أمس السبت بعد فوزه على نظيره مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا