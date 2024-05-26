سفيان أمرابط ينهي الجدل بشأن رحيله عن مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - أنهى الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الجدل بشأن رحيله عن الشياطين الحمر في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

سفيان أمرابط ينهي الجدل بشأن رحيله

وكشف سفيان أمرابط أن المفاوضات لتمديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ستبدأ في الأيام القليلة المقبلة.

وقال المغربي في تصريحات صحفية له عن مستقبله مع مانشستر يونايتد:" بالنسبة لي، البقاء في مانشستر يونايتد هو بالتأكيد خيار، نحن ذاهبون للحديث قريبا".

وتابع سفيان أمرابط:" مانشستر يونايتد هو أكبر نادٍ في العالم، لذا من لا يريد لعب كرة القدم هنا".

وحصد أمرابط لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مساء أمس السبت بعد فوزه على نظيره مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.