فوز عشيش بالتصفية المؤهلة إلى أولمبياد باريس للملاكمة

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رياض - احمد صلاح - حقق لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، زياد عشيش، الأحد، فوزًا ثمينًا في أولى نزالاته بالتصفية العالمية الثانية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (بايس 2024 )والمقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك.



وتمكن زياد عشيش من تحقيق الفوز في دور الـ64 على اللاعب الألباني ألبان بقيري ضمن منافسات وزن تحت 71 كغم، حيث سيلتقي في دور الـ32 يوم الثلاثاء المقبل اللاعب النيوزيلندي ويندل ستانلي.



ويستكمل المنتخب الوطني للملاكمة الإثنين مشاركته في التصفية، حيث سيلتقي اللاعب حسين عشيش في دور الـ32 مع اللاعب البلجيكي حادجيت، وبدوره سيلتقي اللاعب عدي الهنداوي في دور الـ 64 مع لاعب أنتيغوا وباربودا، أسكا ياكيتا.



ويمثل منتخبنا الوطني في هذه التصفية: حنان نصار (وزن تحت 50 كغم وتتنافس على 4 بطاقات مؤهلة)، وحذيفة عشيش (وزن تحت 51كغم

ويتنافس على 4 بطاقات مؤهلة)، ويوسف عشيش (وزن تح 57 كغم ويتنافس على 3 بطاقات مؤهلة)، وزياد عشيش (وزن تحت 71 كغم



ويتنافس على 5 بطاقات مؤهلة)، وحسين عشيش (وزن تحت 80 كغم ويتنافس على 3 بطاقات مؤهلة)، وعدي الهنداوي (وزن تحت 92 كغم ويتنافس على 4 بطاقات مؤهلة).



وتعتبر هذه هي المحطة الأخيرة للتأهل إلى أولمبياد باريس والتي تنطلق يوم 26 تموز المقبل .