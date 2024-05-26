انت الأن تتابع خبر اتفاقية تعاون بين اتحاد المصارعة والجامعة التونسية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقع اتحاد المصارعة اتفاقية تعاون مع الجامعة التونسية للمصارعة، على هامش استضافة الأردن لمنافسات البطولة العربية للمصارعة، التي اختتمت السبت.

وبحسب بيان للاتحاد الأحد، وقع الاتفاقية رئيس اتحاد المصارعة المهندس محمد العواملة، ورئيس الجامعة التونسية للمصارعة حسين الخرازي.

وتنص الاتفاقية التي تستمر 4 سنوات على تبادل المعسكرات التدريبية بين المنتخبات الوطنية للبلدين في الفئات العمرية كافة، إلى جانب تبادل خبرات المدربين والحكام والكوادر الإدارية، وحضور دورات دولية وعربية رسمية ينظمها كلا البلدين .