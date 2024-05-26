نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الفرق الصاعدة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتمل عقد الفرق الصاعدة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25 مساء يوم الأحد، تأهل ساوثهامبتون ليكون الفريق الثالث الذي يلتحق بالبطولة بعد فوزه على ليدز يونايتد في مباراة نهائي الملحق المؤهل بنتيجة 1-0.

الفرق الصاعدة إلى الدوري الإنجليزي

بعد هذا الفوز، انضم ساوثهامبتون إلى ليستر سيتي وإيبسويتش تاون كأحد الأندية الصاعدة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم القادم.

الفرق الصاعدة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/25:

ليستر سيتي.

إيبسويتش تاون.

ساوثهامبتون.

في المقابل، هبطت ثلاثة فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، وهي: