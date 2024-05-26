نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في إنجاز تاريخي لمصر: علي الزيني ومروة عبدالعال يحققان أول ميدالية برونزية في كأس العالم للتجديف البارالمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الثنائي الدوليين "علي الزيني" و"مروة عبدالعال" لاعبي التجديف ببورفؤاد انجاز تاريخي للرياضة المصرية بحصد أول ميدالية برونزية للمنتخب المصري في بطولة كأس العالم للتجديف البارالمبي بسويسرا.

علي الزيني ومروة عبدالعال يحققان أول ميدالية برونزية

حيث تألق أبطالنا في سباق القارب الزوجي المختلط مسافة 2000 متر وحصولهم على المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية على مستوى دول العالم.

والجدير بالذكر أن هذه الميدالية تعد أول ميدالية عالمية في تاريخ التجديف البارلمبي المصري.

وأعرب المهندس احمد رضوان عضو مجلس الإدارة والمشرف على النشاط عن سعادته بما حققه الأبطال كعادتهم من انجازات مميزه على المستوى الدولي رفعوا بها اسم مصر عاليًا متمنيًا لهم التوفيق بدورة الالعاب البارالمبية 2024، كما هنأ الاتحاد المصري للتجديف على هذا الانجاز المشرف وشكر الجهاز الفني ببورفؤاد بقيادة الكابتن احمد قوطة على مجهوداتهم للوصول لهذا المستوى.

يذكر أن ثنائي أبطال بورفؤاد سيشاركان بدورة الالعاب البارالمبية بباريس 2024 والتي تأهلا لها بعد حصولهم على ميدالية ذهبية بالبطولة الأفريقية بتونس.