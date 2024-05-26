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أحمد جودة - القاهرة - استقر طارق العشرى المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى على اختيار 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمباراة الزمالك المقرر لها فى السابعة مساء غدًا على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

20 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك غدا

وضمت القائمة كلا من: المهدى سليمان، عمرو خليل، شريف رضا، هشام صلاح، محمود شبانه، سيف تقا، إسلام أبو سليمه، كريم الديب، عمرو صالح، ناصر ناصر، مورو ساليفو، خالد الغندور، عمر الوحش، رجب عمران، عبد الغنى محمد، محمود سطوحى، أحمد عيد، بواتنج، بيكالى اوبامى، مابولولو.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 36 نقطة بينما يأتى الزمالك في المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة.

