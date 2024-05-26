نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة الأمريكية تهنئ الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت سفارة الولايات المتحدة الاميركية، التهنئة للنادي الأهلي وذلك بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه.

وجاءت التهنئة في عباراة مختصرة: "ألف مبروك للأهلي ومصر على الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في التاريخ!!!".

تفاعل عالمي بعد فوز الأهلي باللقب

ولاقى فوز الأهلي تفاعل عالمي حيث انهالت التهاني على المارد الأحمر من مانشستر سيتي واستون فيلا.

بينما على الجانب المحلي قدم التهنئة كلا من مودرن فيوتشر،الزمالك وبيراميدز، الإسماعيلي.

وحصد الأهلي اللقب بعد الفوز بهدف نظيف سجله اللاعب

روجر أهولو بالخطأ في مرماه.

