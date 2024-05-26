ليفربول يصدم محمد صلاح ويعثر على بديله

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أحمد جودة - القاهرة - عثر مسؤولي نادي ليفربول الإنجليزي على بديل الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق والذي يقترب من الرحيل عن الريدز بعد نهاية عقده في صيف عام 2025.

ليفربول يصدم محمد صلاح

وأكدت شبكة فوتبول إنسايدر البريطانية أن مسئولو الريدز استقروا على الدخول في مفاوضات مع نادي ايندهوفن الهولندي من أجل التعاقد مع النجم يوهان باكايوكو.

وتابعت الشبكة أن نادي ليفربول يرى بأن النجم يوهان باكايوكو هو أنسب بديل الدولي المصري محمد صلاح في حالة رحيله عن الريدز.

وأشارت مصادر صحفية في الفترة الأخيرة إلى أن صلاح سوف يستمر مع نادي ليفربول في الموسم القادم وحتى نهاية عقده في عام 2025.

وشارك باكايوكو في 48 مباراة مع نادي ايندهوفن الهولندي هذا الموسم في كافة المسابقات وتمكن من تسجيل 14 هدف وصناعة مثلهم.