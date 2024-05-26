نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوت الخليج الرياضي يكشف سبب معاقبة نجم الإسماعيلي بالإيقاف لأجل غير مسمى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علم "دوت الخليج الرياضي" من مصادره سبب إيقاف محمد حسن نجم الدراويش لأجل غير مسمى، وكان عماد سليمان المشرف العام على كرة القدم بالنادي الإسماعيلي أعلن عن إيقاف اللاعب وتحويله للتحقيق.

سبب معاقبة نجم الإسماعيلي بالإيقاف

بالإضافة إلى تغريمة 250 ألف جنيه نظرًا لما بدر منه خلال مواجهة الفريق مع نظيره البنك الأهلي والتي أقيمت عصر اليوم.

وأوضحت مصادرنا أن اللاعب رفض القيام بعملية الإحماء بين شوطي اللقاء، كما إنه رفض الدخول إلى غرفة خلع الملابس بين شوطي اللقاء.

وكان من المفترض أنه يقوم بعملية الأحماء بين شوط اللقاء، إلا أنه كان يصور زملائه بالكاميرا أثناء فترة إحمائه استعدادًا لمشاركته في اللقاء.

وهو ما رفضه الجهاز الفني والمشرف العام على فريق الكرة بالنادي معلنين إيقاف اللاعب لأجل غير مسمى وتغريمه 250 ألف جنيه.

جدير بالذكر أنه في ذلك التوقيت كان فريق الإسماعيلي متأخر بهدف مقابل لاشيء مع نهاية الشوط الأول في المباراة.