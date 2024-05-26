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أحمد جودة - القاهرة - دخل رضا عبد العال، نجم قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك السابق، في أزمة مع الإعلامي محمد الليثي، خلال مكالمة هاتفية جمعت الثنائي على الهواء.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات إذاعية عبر راديو أون سبورت مع الإعلامي محمد الليثي: "مبروك لمصر، الفريقين فرحوا جماهير الأهلي والزمالك، ومتفائل لمنتخب مصر بعد التتويج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدارلية، لأن المنتخب يضم عدد كبير من لاعبي الأهلي والزمالك الذين سيلعبون بمعنويات مرتفعة للغاية، وسيبحثون عن التأهل إلى كأس العالم".

وتابع: " لا أومن بمقولة النهائيات تكسب ولا تلعب، لا بد أن تلعب بشكل جيد وتمتع الجماهير حتى تكون جدير بالفوز، تفوز وتلعب بأسلوب ممتع".

"محدش هينزل معاك القبر".. القصة الكاملة لأزمة رضا عبد العال مع محمد الليثي

واستكمل: "الترجي فريق ضعيف جدًا، كيف وصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا؟، الأهلي كسب دون مجهود، ملعبش كرة بـ3 جنيه، كيف يلعب اليو ديانج، وهو يغيب عن الأهلي منذ فترة طويلة؟، كان لا بد من إشراك أفشة من أول المباراة، انت عايز تلعب وتمسك كرة وتسيطر على مجريات المباراة من أول دقيقة".

واختلف معه الإعلامي محمد الليثي في الرأي، حيث يرى أن الأهلي لعب بشكل جيد، وأضاع الكثير من الفرص، مؤكدًا أن أفشة ورقة رابحة يستعملها مارسيل كولر مدرب الأهلي في المباريات كبديل.

ورد رضا عبدالعال قائلًا: "مش عايزين نضحك على بعض، لعبة إمام عاشور من داخل الـ18، والحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لصالح الترجي، ومكلفش نفسه يروح لتقنية الفار وكان قد اتخذ قرارًا نهائيًا بعدم احتسابها، دون الرجوع إلى الـ Var، كما أن المخرج لم يقم بإعادتها بشكل جيد، وكان له ركلة جزاء أخرى لم تحتسب أيضًا".

ودخل الثنائي في جدال ومشادة بسبب لقطة إمام عاشور لاعب الأهلي التي طالب الجمهور باحتسابها ركلة جزاء لصالح الترجي، حيث يرى الليثي يرى أنها ليست ركلة جزاء، وأكد أن هذه الأخطاء لا يراها إلا هو، وأن الخطأ كان من الخارج.

ليرد عبدالعال قائلًا: "أنا راجل حقاني، ومع الحق ومش ضد النادي الأهلي، انتم مش بتحبوا الحق، احنا بنشوف كويس جدًا، جهاد جريشة الحكم الدولي قال أنها ركلة جزاء، البس نضارة محدش هينزل معاك القبر، وقول الحق، الكرة من الداخل وليست من الخارج كما ترى، الضلال حلو والحرام أحلى".

وعن مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، قال عبدالعال: "من يلعب أفضل يفوز بكأس السوبر الإفريقي، مش فارق معايا مين يكسب، سواء الأهلي أو الزمالك، مبروك لمصر".

