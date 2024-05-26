قائمة بيراميدز لمواجهة الجونة في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الجونة في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز لمواجهة الجونة

ويحل الجونة ضيفا على بيراميدز في الرابعة من مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢٥ من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - بلاتي توريه - محمود صابر - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي