عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إشبيلية في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة الـ38 من بطولة الدوري الإسباني 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة وإشبيلية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي، ب أو كوبارسي، مارتينيز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: سيرجي روبيرتو، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، بيدري.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة ضد إشبيلية مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.