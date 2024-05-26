ساوثهامبتون يعود إلى البريميرليغ

ساوثهامبتون يعود إلى البريميرليغعاد فريق ساوثهامبتون سريعا إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، بعدما أكمل عقد المتأهلين إثر فوزه على نظيره ليدز يونايتد 1- صفر، في المباراة التي جمعتهما اليوم في الدور النهائي لملحق الصعود.

ويدين ساوثهامبتون بالفضل في عودته السريعة إلى البريميرليغ بعد غياب لمدة موسم واحد فقط، إلى لاعبه آدم أرمسترونج صاحب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (24).

وكان فريقا ليستر سيتي وإبسويتش تاون قد صعدا رسميا للدوري الممتاز، بعدما أنهيا مشوارهما في دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب) في المركزين الأول والثاني على الترتيب، فيما شاركت أندية ليدز وساوثهامبتون وويست بروميتش ألبيون ونورويتش سيتي، التي تواجدت في المراكز من الثالث إلى السادس على الترتيب، في ملحق التأهل للبطولة.

وكان ساوثهامبتون صعد لنهائي ملحق الصعود، عقب تعادله بدون أهداف ذهابا على ملعب ويست بروميتش ألبيون بالدور قبل النهائي للملحق، قبل أن ينتصر عليه 3- 1 في لقاء الإياب، الذي جرى بملعبه.