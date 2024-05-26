نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنترميلان الرسمي أمام هيلاس فيرونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيميوني انزاجي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان عن تشكيل فريقه لمواجهة هيلاس فيرونا بعد قليل بستاد مارك انتونيو بينتجودي ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة إنترميلان وهيلاس فيرونا

وتنطلق صافرة بداية مباراة إنترميلان وهيلاس فيرونا مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:45 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل إنترميلان أمام هيلاس فيرونا

حراسة المرمى: اوديرو

خط الدفاع: يان، فرانشيسكو، كارلوس، دومفريس.

خط الوسط: ديفيد، هاكان، باريلا.

خط الهجوم: فيدريكو، ماركو، ماركوس.

القنوات الناقلة لمباراة إنترميلان وهيلاس فيرونا

تردد قناة أبوظبي

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.