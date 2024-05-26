نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يحتج رسميا على المهزلة التحكيمية في مباراته أمام فيوتشر بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اعلن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي عن احتجاجه الرسمى على المهزلة التحكيمية التى شهدتها مباراة اليوم أمام فريق فيوتشر، والتي كان ابطالها حكم المباراة هشام القاضي وحكمى الفيديو وائل فرحان وشهاب راشد.

وأصدر مجلس ادارة النادي المصري بيانا رسميا عبر صفحته علي شبكة التواصل الإجتماعي يؤكد فيه أن طاقم تحكيم المباراة الذين تغاضوا جميعا عن احتساب ركلة جزاء واضحة وصريحة ولا يساورها أى شك في تعمد واضح ومخزى ومشين.

وأكد مجلس المصري على أن الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات حول مدى مصلحة ثلاثى التحكيم فى عدم احتساب ركلة الجزاء الصحيحة بل وزاد الطين بلة قرار حكم المباراة الغريب بطرد لاعب المصري ميدو جابر في قرار كوميدي سيكون حديث القنوات الرياضية العالمية وليست المحلية فقط.

وأوضح مجلس إدارة النادي المصري عبر بيانه أن هذا المشهد الذى حدث في مباراة اليوم لن يكون وصمة عار فى جبين التحكيم المصرى فحسب، بل هو وصمة عار فى جبين القائمين على إدارة الكرة المصرية الذين افسحوا المجال لحكام مغمورين أصبحوا يؤثرون وبشكل سلبى على نتائج المباريات وهو ما تكرر خلال عدد من المباريات لفريق المصري على مدار الموسم.

واشارت إدارة النادي المصري أنها تقدر كثيرا مشاعر الغضب التى تعترى ليس جماهير المصري فحسب بل كافة الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها والتى ساءها هذا المشهد المخزى والذي تسبب في إثارة مشاعر الغضب الجماهيري.

واختتم مجلس إدارة النادي المصري أنه لن يقف مكتوف الايدى أمام المحاولات المعتمدة لإيقاف مسيرة الفريق الأول من قبل البعض، مع التأكيد على أن مجلس إدارة النادي المصري في حالة انعقاد وتشاور دائم لاتخاذ القرار المناسب الذي يحافظ على حقوق النادي.