نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. تحديد موعد نهائي كأس الملك السعودي بين الهلال والنصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام يوم الجمعة الموافق 31 مايو الجاري، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023 - 2024، في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

الجمعة المقبل.. إقامة مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك

وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خالص الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته الكريمة لهذه المناسبة الغالية على قلوب كل الرياضيين في المملكة.

وقال سموه في تصريحٍ صحفي: "تجسد هذه الرعاية، الدعم اللامحدود من قيادة وطننا - حفظها الله - للقطاع الرياضي، والذي يسير وفق مرتكزات رؤية السعودية 2030، بما تحمله من تمكين لشباب وشابات المملكة، وتعزيزًا لحضور المملكة في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجال الرياضي".

وأضاف سمو وزير الرياضة: “الرعاية الكريمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين، تعدّ تكريمًا للرياضة والرياضيين، وتعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي، ما أسهم في تحقيق قفزاتٍ متوالية خلال المرحلة الماضية، وجعل المملكة محطّ أنظار العالم، ومركزًا للرياضيين؛ إذ استضافت أكثر من 100 فعالية عالمية من عام 2018، حضرها أكثر من 2،6 مليون زائر، إلى جانب الاستمرار في استضافة أكثر من 30 فعالية حتى نهاية عام 2024”.