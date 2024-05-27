نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة وداع تشافي.. برشلونة يهزم إشبيلية بثنائية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الفوز أمام نظيره إشبيلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، وذلك في إطار الجولة الـ38 من بطولة الدوري الإسباني 2023-2024.

أحداث مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

سجل روبرت ليفاندوفسكي أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من جواو كانسيلو من على حدود منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها ليفاندوفسكي بتسديدة مباشرة، سكنت في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل يوسف النصيري لصالح فريقه إشبيلية في الدقيقة 31، بعد تمريرة من بوباكاري سوماري إلى يوسف النصيري الذي سدد تسديدة أرضية من داخل منطقة الـ6 ياردات، مرت من بين أقدام الحارس تير شتيجن.

ومنعت العارضة الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 37، بعد تسديدة قوية من بيدري من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف فيرمين لوبيز الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 59، بعد تمريرة من إلكاي جوندوجان إلى لوبيز الذي سدد تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب فريقي برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

يحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 85 نقطة، بعد الفوز في 26 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة 5 مواجهات، فيما يحتل فريق إشبيلية المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة، بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في 11 لقاء، والتعادل في 17 مواجهة.