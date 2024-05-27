لجنة المنشطات المصرية تخطر بيراميدز بإيقاف رمضان صبحي لحين التحقيق معه

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم ونادي بيراميدز إخطارا من لجنة المنشطات المصرية، بإيقاف رمضان صبحي لاعب الفريق بشكل مؤقت.

إيقاف رمضان صبحي مؤقتًا

ينتظر نادي بيراميدز عقد جلسة استماع مع رمضان صبحي فيما نسب إليه من قبل بوجود تلاعب في أحد عينات التحليل الخاصة بالمنشطات.

وأخطر لجنة المنشطات نادي بيراميدز بإيقاف رمضان صبحي قبل الاعلان عن قائمة منتخب مصر للمعسكر المقبل، وبذلك تم استبعاد اللاعب وخرج من حسابات المدير الفني للمنتخب وكذلك يتم استبعاده من لقاء الذي يقام غدًا لفريقه أمام الجونة.

وكشفت لجنة المنشطات في الخطاب الذي ارسلته لاتحاد الكرة وبيراميدز إن رمضان صبحي قام بالرد على الخطاب الأول للجنة المنشطات يوم 9 أبريل الماضي، وبناء على ما صدر منه سيتم إيقاف اللاعب بشكل مؤقت لحين التحقيق معه وعقد جلسة استماع سيتم تحديدها في خلال الفترة الجارية.

ونشر الإعلامي أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي أن هناك لاعب مهم سيتم إيقافه، ولم يكشف عن هويته.