نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي برشلونة من تحقيق الفوز أمام نظيره إشبيلية بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والثلاثين من الليجا.

أهداف مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

افتتح روبرت ليفاندوفسكي أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من جواو كانسيلو من على حدود منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها ليفاندوفسكي بتسديدة مباشرة، سكنت في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل يوسف النصيري لصالح فريقه إشبيلية في الدقيقة 31، بعد تمريرة من بوباكاري سوماري إلى يوسف النصيري الذي سدد تسديدة أرضية من داخل منطقة الـ6 ياردات، مرت من بين أقدام الحارس تير شتيجن.

وأحرز فيرمين لوبيز الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 59، بعد تمريرة من إلكاي جوندوجان إلى لوبيز الذي سدد تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.