نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يتواصل مع محامي بوطيب ومفاجأة كبرى في الطريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في الوقت الحالي لحل أزمة إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد قرار الاتحاد الدولي بسبب شكوى المغربي خالد بو طيب.

ونجح الفارس الأبيض في الأيام الماضية من تحقيق لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية عقب فوزه أمام منافسه نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.

حل أخير لحل إيقاف قيد الزمالك

وتكثف الإدارة القانونية لنادي الزمالك جهودها لحل تلك الأزمة بعد إجراء العديد من الاتصالات مع محامي اللاعب المغربي.

حيث تواصل مسؤولي نادي الزمالك مؤخ مع محامي بو طيب للاتفاق حول طريقة جدولة المستحقات وجاء رد الآخر بتقديم عرض لدراسته في الوقت الحالي.

على جانب آخر، قرر نادي الزمالك الاستغناء عن خدمات نحم الفريق نداي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وعدم تفعيل بند الموسم الثالث في اتفاقه.