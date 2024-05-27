نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كواليس عرض الأهلي لضم أشرف بن شرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف برنامج الكورة مع إبراهيم فايق أن الأهلي تواصل مع أشرف بن شرقي من أجل ضمه للفريق خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وجاءت كواليس الصفقة عبر البرنامج الذي يذاع عبر قناة إم بي سي مصر، أن الأهلي تواصل مع اللاعب للتعاقد معه مقابل راتب مليون ونصف دولار.



إلا أن اللاعب يمتلك عرض قطري وسعودي تخطى ال٢ مليون دولار

بن شرقي يرحل عن الريان القطري

وكان اللاعب قد رحل عن الريان القطري الفترة الماضية بعد انتهاء عقده في انتظار وجهته المقبلة.

وقدم بن شرقي مسيرة مميزة في الدوري المصري والذي حصد فيها بطولات عديدة مع الزمالك.