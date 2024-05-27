نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من أحمد أمين أوفا بعد ضمه لقائمة منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد أمين أوفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، على انضمامه لقائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال أمين أوفا في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي المذاع عبر القناة المصرية الأولى: "تلقيت خبر انضمامي لقائمة منتخب مصر خلال تواجدي مع أصدقائي، وكنت أتمنى التواجد في صفوف الفراعنة منذ فترة وأسعى للظهور بشكل مميز".

وتابع: "وكيلي أحمد رأفت أول من بارك لي بعد انضمامي لمنتخب مصر، وأتعلم من حسام حسن داخل الملعب بالنسبة لي أسطورة بالطبع وأحاول السير على خطاه".

قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

أعلن المدرب الوطني حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة الفراعنة لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وضمت قائمة المنتخب 25 لاعبًا استعدادا لخوض التصفيات الأفريقية حيث جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد عواد، مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي،احمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر، محمد صلاح، مصطفي فتحي، محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: مصطفي محمد، محمد الشامي أحمد أمين أوفا، محمد شريف