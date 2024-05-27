نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن أخسر قائد الأهلي.. كولر يكشف كواليس قرار استبعاد الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي عن حقيقة وجود أزمة مع قائد الفريق، محمد الشناوي، بسبب استبعاده من المشاركة في الفترة الأخيرة.

- تصريحات كولر مع ابراهيم فايق

وأكد مارسيل كولر في حديثه مع ابراهيم فايق عبر ام بي سي مصر:" اتابع شوبير منذ فترة ولفت نظري بسبب سرعته وردة فعله، وبالطبع يوجد فرق بين التدريب والمباراة الرسمية، خاصة وأن خطأ الحارس يكون حاسم".

وتابع:" فخور بمستوى شوبير، خاصة بعد معرفتنا أن الشناوي سيتي لما يقارب من 4 أشهر، الشناوي قائد بمعني الكلمة يسيطر على جميع اللاعبين بشكل عجيب وهو حارس أسطوري، حقق لنا العديد من البطولات".

وواصل:" لا توجد أي مشاكل بسبب الشناوي كنا نعلم مدة غياب الشناوي وخططنا منذ دور المجموعات كيف نسير، والجلسات في ألمانيا كانت سبب في شفاء اللاعب بشكل أسرع".

وأشار:" الشناوي كان يرغب في المشاركة بمجرد شفاءه ولكن هذا غير مقبول حتى وإن خاض تدريبات فردية، كان لا بد أن أراه في الملعب بعد عودته من الإصابة، وحال الخسارة سيواجه هجوم كبير ولن اخسر قائد فريقي وبالطبع اللاعب شغر بالغضب".

وأختتم:" حسمت قراري بمشاركة الشناوي بعد انتهاء بطولة دوري أبطال إفريقيا".