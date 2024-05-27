نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يكشف دور سامي قمصان في أزمة بديل معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي عن كواليس الفريق خلال المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا، والذي حسمها المارد الأحمر بعد الفوز أمام الترجي التونسي بهدف دون رد.

- تصريحات كولر مع ابراهيم فايق

وأكد مارسيل كولر في حديثه مع ابراهيم فايق عبر ام بي سي مصر:" أحب اللعب بطريقة الضغط الغالي حتى أتمكن أن أكون قريبا من الوصول إلى المرمى، ولكن عندما أقوم بالضغط من منتصف الملعب أكون بعيد عن المرمى كثيرا".

وتابع:" سامي قمصان ساعدني في أزمة معلول، حيث أكد لي أم كريم فؤاد شارك في هذا المركز لمدة عام، قمصان أكد لي أنه يمكن أن اعتمد عليه، ورأيته في مركز الجناح الأيسر ويجيد العرضيات في موقف صعب مثل نهائي دوري أبطال إفريقيا وخروج معلول مصاب".

وأشار:" في مثل هذه الظروف يكون اللاعب تحت ضغط أما أن يقدم أداء مميز أمام ستكون نهايته لذلك كنت أخشى على كريم فؤاد من هذا الأمر ولكن اللاعب تألق بامتياز".