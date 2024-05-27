نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارسيل كولر: الجماهير كانت سبب لقبولي عرض تدريب الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مارسيل كولر عن كواليس قبوله عرض تدريب النادي الأهلي والذي كان سببه جماهير المارد الأحمر.

وجاءت تصريحات كولر عير شاشة ام بي سي مصر مع ابراهيم فايق:" جماهير الأهلي كانت سبب لقبولي عرض تدريب فهم يشبهون أوروبا يشكل كبير".

وتابع: "شاهدت مباريات للأهلي قبل قيادته، وعندما قدمت إلى هنا تفاجئت بعدم حضور جماهير إلا أن اخر مباراة سوف تشعر بزلزال داخل المدرجات".



جماهير الأهلي تطالبني بالبطولة الثالثة عشر

وأضاف: أحد المشجعين طلب مني الحصول على بطولة إفريقيا رقم 13 فأخبرته أن ينتظر يومين لنحتفل بهذه البطولة، ليرد حسنا سأطلب الطلب نفسه بعد يومين".

واختتم: "لقب جدو كولر.. لا أحب سماع اللقب كثيرا فهدد يجعلني كبير في السن إلا أنه بالفعل أنا جد ولدي أربع احفاد".