نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارسيل كولر.. لا بد لي من النجاح مع النادي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول في النادي الأهلي أنه لا بد من النجاح والتأقلم مع عقلية اللاعب المصري.

وجاءت تصريحات كولر عير شاشة ام بي سي مصر مع ابراهيم فايق: "أنا مدرب للنادي الأهلي ولا بد لي من النجاح مع هذا النادي".

وتابع: "اللاعبين هنا عقليته مختلفة عن اوروبا وليس بالإمكان فعل كل شيئ مثل لاعبين أوروبا".

أعطي الفرصة للاعبين دائما

وأضاف: "اللاعب المجتهد في التمرين هو من سيلعب ولا أحب (قلبة الوش) من اللاعبين وبهذه الطريقة لن يلعب".

واسترسل: "معيار الاجتهاد في التمرين ليس يوم أو اثنين بل الاستمرارية شرط للمشاركة في المباريات".

واختتم: "أنا شخص متفائل واجب الطريقة الايجابية ولا أدير ظهري للاعبين".