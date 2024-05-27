نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصل لـ10 لاعبين.. قائمة المستبعدين من معسكر منتخب مصر بختم حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استبعد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عدد كبير من اللاعبين من قائمة الفراعنة لخوض منافسات تصفيات كأس العالم.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي لوركينا فاسو وغينيا بيساو، في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

ويغيب عن قائمة منتخب مصر، محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، بالإضافة إلى رمضان صبحي، جناح فريق بيراميدز.

فضلًا عن محمد أبو جبل، ومحمد شكري، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، بالإضافة إلى عمر مرموش، وأحمد عاطف، ومصطفى شلبي، وأحمد حسن كوكا، وأخيرًا محمود كهربا.



وجاء استبعاد محمد أبو جبل ومحمد شكري، بسبب الرباط الصليبي، أما أحمد حجازي، يغيب بسبب إصابة في الركبة، وعمر مرموش بسبب إصابة في اليد، فضلًا عن مصطفى شلبي لمعاناته من إصابة في العضلة الضامة.

بينما تم استبعاد محمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، وأحمد عاطف، لأسباب فنية، أما رمضان صبحي فإنه تم إصدار قرار ضده من قبل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بإيقاف اللاعب حتى يوم 6 يونيو المقبل، حيث يخضع اللاعب حتى ذلك الحين لجلسة استماع أمام المنظمة.