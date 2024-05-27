نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يقرر تغريم ومعاقبة بيرسي تاو لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، معاقبة لاعب الفريق، وذلك بسبب ما صدر منه واعتراضه أثناء مباراة الأهلي والترجي التونسي، في إطار منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وجاء قرار النادي الأهلي بمعاقبة لاعبه بيرسي تاو وفقًا للائحة الفريق بسبب اعتراضه على قرار مارسيل كولر بتغييره خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي وانفعاله على خالد بيبو مدير الكرة.



ويذكر أن النادي الأهلي استطاع أن يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه على حساب الترجي التونسي، بهدف دون رد سجله رامي ربيعة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الألومنيوم في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء القادم، في إطار منافسات الدور الأول من بطولة كأس مصر.