نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مارسيل كولر يفجر مفاجأة ويرد على قرار رحيل أنتوني موديست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل، حول حقيقة رحيل المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، لاعب القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط اسم موديست في الفترة الأخيرة بالرحيل عن صفوف النادي الأهلي، بعد المستوى المتواضع الذي يقدمه اللاعب.

- كولر يحسم مصير موديست

واكد كولر في تصريحات مع ابراهيم فايق عبر شاشة قناة إم بي سي مصر:" الحديث عن مصير موديست ومستقبل اللاعب أمر سابق لأوانه أن نتحدث به".

وتابع:" موديست يؤدي بقوة في المران ويساعد زملائه بالأسيستات هو لاعب كبير، ونجح في أن يستعيد جزء من مستواه".

وأوضح مدرب الأهلي:" رحيل اللاعبين هو أمر طبيعي في كرة القدم ويحدث كل موسم نحن مثال، فقدنا بعض اللاعبين في الموسم الماضي".