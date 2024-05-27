كولر يكشف حقيقة الأزمة الناشبة بين الشناوي ومصطفى شوبير

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أحمد جودة - القاهرة - كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، حقيقة الأزمة الناشئة بين ثنائي حراسة مرمى الفريق الأحمر محمد الشناوي ومصطفى شوبير خلال الفترة الأخيرة.

وقال كولر في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 2": «كل ما يتردد حول وجود خلافات بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير، غير صحيح تماما".

وتابع: "لا توجد أي خلافات بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير، وعلاقة الثنائي مميزة للغاية على الصعيد الشخصي".

واردف: "كل ما في الأمر أن محمد الشناوي كان يريد اللعب بشكل أساسي خلال الفترة الماضية، وعقدت معه أكثر من جلسة وأخبرته بضرورة التحلي بالصبر والجاهزية الكاملة، خاصة بعد عودته من إصابة طويلة".

واستطرد: "الشناوي قضى وقت طويل في الإصابة، قبل أن يخوض فترة أطول في التأهيل، وبالتالي كان يحتاج لمزيد من الوقت قبل أن يعود لحراسة مرمى الفريق من جديد".

واختتم: "هذا الوقت الذي كان فيه مصطفى شوبير أجهز منه على الصعيدين الفني والبدني، خاصة وأنه يخوض جميع مباريات الفريق في مختلف البطولات باستمرار وقت غياب الشناوي، وبالتالي كان شوبير الأحق بحراسة مرمى الفريق طوال الفترة الماضية خاصة أمام الترجي".