هل توجد أزمة بين مدرب الأهلي وحسام حسن بسبب معسكر منتخب مصر؟.. كولر يحسم الجدل

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أحمد جودة - القاهرة -

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل حول وجود أزمة مع حسام حسن، مدرب منتخب مصر، بسبب معسكر الفراعنة القادم.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في يونيو القادم ضمن مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

- كولر يتحدث عن ازمته مع حسام حسن

واكد مارسيل كولر في تصريحات مع ابراهيم فايق عبر شاشة قناة إم بي سي مصر:" تحدثت مع مدرب منتخب مصر في المعسكر الماضي وافقت على ذهاب 10 لاعبين رغم وجود منافسات دوري أبطال إفريقيا والآن نحن في فترة راحة للاعبين بعد تلاحم المباريات نعاني من ضغوط داخل وخارج الملعب وليست كل الاعبين سيتحملون ذلك.

وتابع:" الفيفا حددت موعد معين لا بد الالتزام به وأعلم أن مدرب مصر جديد والأمر صعب أن يخوض معسكر لتدريب اللاعبين في 10 أيام فقط".

واختتم:" عندما تمنح اللاعب فترة راحة تستطيع أن تأخذ منهم المستوى المطلوب، وعلاقتي بمدرب منتخب مصر جيدة".