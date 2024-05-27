نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يؤكدها: محمد شريف تمسك بالرحيل عن الأهلي وهذا ما حدث مع كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسباب رحيل مهاجم الأهلي إلى الدوري السعودي في الموسم الماضي، وكواليس أزمة كهربا.

- كولر يتحدث عن أزمة كهربا

وأكد مارسيل كولر في حديثه مع ابراهيم فايق عبر ام بي سي مصر:" كهربا كان مصاب وغير جاهز بشكل كامل وبعد العودة للمران كان وسام في للتدريب وموديست، وابلغت كهربا أنه رقم 3 في حساباتي.

وتابع:" هذا الأمر يمكن أن يتغير في يوم، اللاعب هو من يحدد عن طريق اجتهادك،

وأشار:" وصلني من لجنة التخطيط عدد كبير من الخيارات للصفقات التي تفيد الفريق وتناسب الميزانية، واختارت لاعبين وتم عرض أسماء أخرى.

وأختتم:" شريف تمسك بالرحيل ولم أرغب في رحيله عن الأهلي، والوقت كان ضيق لضم مهاجم حر بعد غلق الميركاتو، وبعد الاتصالات مع أحد المدربين في ألمانيا، رشح لي موديست، وهو لاعب عظيم ومحترف ويساعدنا داخل الملعب".