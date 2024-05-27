نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يفجرها.. الخطيب صاحب قرار رحيل عبد الحفيظ عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أنه ليس له أي دور في رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق للمارد الأحمر.

وقال كولر في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "لم أتدخل في رحيل سيد عبد الحفيظ، رئيس النادي الأهلي "محمود الخطيب" أبلغني بأنه قرار من الإدارة".

وتابع: "رئيس النادي جاء وتحدث معي أنه قرار إدارة برحيل سيد عبد الحفيظ، كما قال لي أن إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مميز وكبير منذ اللعب مع نادي الزمالك".

وجدير بالذكر أن النادي الأهلي استطاع أن يحقق لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز علي الترجي التونسي بهدف دون رد سجله اللاعب رامي ربيعة.