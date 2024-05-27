نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لا يوجد نجم في الأهلي".. كولر يثير الجدل حول رحيل محمد عبد المنعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، احتمالية رحيل بعض لاعبي المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وجاء رد كولر بعد ارتباط إسم مدافع الفريق محمد عبد المنعم، بالرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف.

- كولر يتحدث عن رحيل نجوم الأهلي

وأكد مارسيل كولر في حديثه مع ابراهيم فايق عبر ام بي سي مصر:" رحيل للاعبين هو جزء من كرة القدم، ولكن يوجد بعض اللاعبين لا بد أن تتمسك بوجودهم.

وتابع:" لا أحد يستطيع إجبار لاعب على البقاء داخل فريق، لندن يمنحك المستويات والنتيجة التي تنتظرها، ولكن يجب أن يقدم النادي عرضا مناسبا".

وواصل:" افتقدنا في المواسم الماضية بعض اللاعبين وهذا الطبيعي".

وأختتم:" لا يوجد لاعب نجم داخل الأهلي، الفريق هو النجم الأوحد، وبعض اللاعبين تحتاج دعم خاص وفي بعض الأحيان يجب أن تتجاهل لحظة غضب اللاعبين أثناء الاستبدال ".