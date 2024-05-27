نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارسيل كولر يكشف مصير علي معلول مع الفريق بعد الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، على إصابة علي معلول ومصيره الفترة القادمة.

وجاءت تصريحات كولر عبر شاشة ام بي سي مصر مع ابراهيم فايق: "أعلم أن عقد معلول انتهى هي ليست وظيفتي واللاعب وصل 35 عام واصابته سوف تطول وقدم الكثير للفريق وفي معظم المباريات".

وتابع: "كان حاسم بشكل كبير ولكن بالطبع نراقب خيارات أخرى ولكن الأمر في يد الإدارة ".

الإصابات تجعلني أتألم

وأضاف: "مع سقوط عدة لاعبين خلال بطولة دوري أبطال افريقيا كنت أتألم".

واختتم:" كل اللاعبين في القائمة مهمين بالنسبة لي وكل الإصابات تؤثر علينا ليس لاعب بعينه، وكل مدرب يحب قائمته كاملة طوال الوقت".