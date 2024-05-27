نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يكشف أزمته مع عبد القادر.. وكيف تم حلها؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ماحدث بينه وبين عبد القادر لاعب المارد الأحمر، مؤكدًا أنه قدم اعتذاره له.



وقال مارسيل كولر عبر قناة "Mbc 2" مع إبراهيم فايق: "ما حدث بيني وبين عبد القادر أثناء الفوز بأحد المباريات ذهبت لمصافحته ولكن اللاعب رفض، والكاميرات رصدت تلك الواقعة وذلك ما أثار أزمة ولكن اللاعب اعتذر، إذن الموقف انتهى ".

وأكمل: "نجح عبد القادر في العودة من جديدة بالتركيز في التدريبات واللياقة البدنية والاجتهاد، يجب أن يوجد عدالة في المشاركة".

واكمل: "أكرم كان يلعب ظهير أيمن، ثم أصيب بالرباط الصليبي وبعد عودته ناقشته في تهدئة أسلوب لعبه داخل الملعب لتجنب أي إصابات، وذلك كان سبب جلوسه على دكة البدلاء ولكن اجتهد وكان مقاتل في وسط ملعب الأهلي سواء في الذهاب أو الإياب".



واختتم: "أعمل في منظومة كبيرة، ومناخ الأهلي دائما ما يساعد على النجاح، كما أن جميع أفراد المنظومة في الأهلي بما فيهم عمال الملابس، وأفراد الجهاز الفني والإداري يعملون كوحدة واحدة مثل خلية النحل".