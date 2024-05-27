نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارسيل كولر.. أعمل ضمن منظومة ومناخ يساعد على النجاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مارسيل كولر عن سر التتويج بالألقاب خلال 21 شهرا اخرها لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي السبت الماضي.

وقال كولر في تصريحات عبر برنامج الكورة مع إبراهيم فايق: "أشكرك على استضافتي، الأهلي نادي كبير جدا وامتلك جهاز فني يقوم بكل شئ من أول عمال الغرف إلى المدري نحن مثل خلية النحل"

وتابع: "بعض الافراد داخل الجهاز يقومون بعملهم أفضل مني لذلك الجميع ينجح سويا، والإدارة دائما تساندنا بشكل دائم وكبير".

تجمعني علاقات بكل أفراد الجهاز الفني

وأضاف ؛ "حقيقي تجمعني علاقات بكل أفراد الفريق والجهاز كي تسير المنظومة بشكل صحيح، تمتلك 32 لاعب وكلهم نجوم ولكن يجب أن يشارك 11 فقط".

واسترسل: "التفاصيل الصغيرة هي سبب النجاح وكل لاعب لديه المباراة التي يكون مناسب لها، وليس دكتاتوري في المعاملة بتحدث مع جميع أفراد الجهاز ولكن اختبارات اللاعبين القرار لي فقط".

واختتم: "أشعر بالحزن بعد استبعاد اي لاعب، وتحدثت مع اللاعبين في ذلك خلال محاضرة قبل مباراة الترجي وأكدت أن الجميع مهم يالنسبة لي".