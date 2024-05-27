نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء السيد: اتحاد الكرة يرفع يده عن حماية المنتخب وفقًا للرأي العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طالب ضياء السيد، نجم الأهلي السابق، حسام حسمن المدير الفني لمنتخب مصر بمد يده لـ محمد صلاح، نجم الفراعنة في معسكر الفراعنة القادم.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": "اتحاد الكرة المصري يرفع يده عن حمابة منتخب مصر وفقًا لتوجه الرأي العام".

وتابع: "رد أفعال المتواجدين في إدارة الاتحاد تسير وفقًا لـ السوشيال ميديا".

وأكمل: "على حسام حسن أن يقوم بحل الأزمة مع صلاح، فهو المدير الفني وعندما يقوم بذلك سيجد تجاوب كبير للغاية من محمد صلاح".

وأردف: "محمد صلاح يحب منتخب مصر، وأي مدير فني كان يشيد بتعامل محمد صلاح، فهو يتعامل بأقصى درجة من الاحترافية، وعلى حسام حسن أن يبادر بمد يده إلى محمد صلاح في معسكر منتخب مصر".