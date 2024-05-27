الرياضة

موقف جوارديولا من الرحيل عن مانشستر سيتي في الصيف

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشفت تقارير صحفية عن مصير بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الفترة القادمة وموقفه النهائي من مغادرة الفريق.

موقف جوارديولا من مغادرة مانشستر سيتي


ووفقًا لما ذكرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإن بيب غوارديولا لن يواصل مسيرته في مانشستر سيتي لمدة طويلة قادمة، حيث من المفترض أن يرحل عن الفريق في الصيف القادم.

وأكدت الصحيفة أن جوارديولا يرى أنه من الأفضل له الاكتفاء بما قدمه مع الفريق بعد أن قضى 9 سنوات مع الفريق السماوي.

كما شددت التقارير الصحفية، على أن نادي مانشستر سيتي يتمسك ببقاء غوارديولا فترة أطول والتجديد له لعدة مواسم آخري.

يذكر أن مانشستر سيتي قد توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة بعد أن جاء في الصدارة برصيد 91 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصيف نادي أرسنال.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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