نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف جوارديولا من الرحيل عن مانشستر سيتي في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن مصير بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الفترة القادمة وموقفه النهائي من مغادرة الفريق.

موقف جوارديولا من مغادرة مانشستر سيتي



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإن بيب غوارديولا لن يواصل مسيرته في مانشستر سيتي لمدة طويلة قادمة، حيث من المفترض أن يرحل عن الفريق في الصيف القادم.

وأكدت الصحيفة أن جوارديولا يرى أنه من الأفضل له الاكتفاء بما قدمه مع الفريق بعد أن قضى 9 سنوات مع الفريق السماوي.

كما شددت التقارير الصحفية، على أن نادي مانشستر سيتي يتمسك ببقاء غوارديولا فترة أطول والتجديد له لعدة مواسم آخري.

يذكر أن مانشستر سيتي قد توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة بعد أن جاء في الصدارة برصيد 91 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصيف نادي أرسنال.