نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مقدمتهم ليفاندوفسكي.. الأكثر تسجيلا للأهداف مع تشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، أبرز اللاعبين تسجيلًا للأهداف في نادي برشلونة الإسباني تحت قيادة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق.

ونجح عدد من لاعبي برشلونة في التألق والظهور بمستوى مميز تحت قيادة تشافي وذلك من خلال تسجيل عدد مميز من الأهداف وهو ما جعل العديد من الأندية تهتم بهم بعد تألقهم وخطفهم الأنظار.

واستطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في التألق من خلال احراز 59 هدفًا مع العملاق الكتالوني بعد أن وصل إليه من نادي بايرن ميونيخ في صيف 2022.

في حين جاء فيران توريس في المركز الثاني برصيد 25 هدفًا وذلك بعد تألق كبير حققه مع البارسا الذي وصل إليه من نادي مانشستر سيتي.

وجاء البرازيلي رافينيا في المركز الثالث في قائمة اللاعبين الأكثر تهديفًا مع برشلونة تحت قيادة تشافي برصيد 20 هدف.