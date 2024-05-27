نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشامي ضمن قائمة منتخب مصر استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني عن قائمة المنتخب لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والمقرر اقامتهما يومي السادس والعاشر من يونيو المقبل على الترتيب.

هذا وقد ضمت قائمة المنتخب 25 لاعبًا من بينهم محمد الشامي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري.

وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي

مصطفي شوبير

محمد عواد

مهدي سليمان

محمد عبد المنعم

رامي ربيعه

ياسر إبراهيم

احمد رمضان بيكهام

محمد هاني

أكرم توفيق

محمد حمدي

احمد فتوح

مروان عطية

حمدي فتحي

احمد نبيل كوكا

امام عاشور

احمد سيد زيزو

ناصر ماهر

محمد صلاح

مصطفي فتحي

محمود حسن تريزيجيه

مصطفي محمد

محمد الشامي

أحمد أمين أوفا

محمد شريف